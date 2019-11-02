شكرا لقرائتكم مدرب كريم عبد الجواد ونوران جوهر يتحدث عن مستواهما فى الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدرب كريم عبد الجواد في تصريحات : كريم فاجئني بمستواه في هذه البطولة خاصة أنه فاز في نسف النهائي والنهائي بنتيجة 3/0، والمعروف عنه أنه يلعب أشواط أكثر ولكنه ادخر أفضل لعب للمباريات النهائية، وهدفنا في المرحلة المقبلة أن يعود لرقم 1 على العالم كما كان، البطولة لم تكن سهلة على الاطلاق والفوز على علي فرج المصنف الأول انجاز كبير.
وأضاف مدرب نوران جوهر : نوران مستواها في تطور دائم وخاصة في الكرات القوية التي تتميز بها لا يستطيع أحد منافستها في هذه الكرات وفخور بتطور مستواها وبحصدها لقبي بريطانيا المفتوحة وأمريكا المفتوحة كأكبر بطولتين في الاسكواش بعد بطولة العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كريم عبد الجواد ونوران جوهر يتحدث عن مستواهما فى الاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.