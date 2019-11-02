شكرا لقرائتكم مدرب كريم عبد الجواد ونوران جوهر يتحدث عن مستواهما فى الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عمر عبد العزيز مدرب كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي بمستوى الااعب المصنف الرابع عالمياً المتوج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل 185 ألف دولار، عن فوز لاعب القلعة الحمراء على المصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية.

وقال مدرب كريم عبد الجواد في تصريحات : كريم فاجئني بمستواه في هذه البطولة خاصة أنه فاز في نسف النهائي والنهائي بنتيجة 3/0، والمعروف عنه أنه يلعب أشواط أكثر ولكنه ادخر أفضل لعب للمباريات النهائية، وهدفنا في المرحلة المقبلة أن يعود لرقم 1 على العالم كما كان، البطولة لم تكن سهلة على الاطلاق والفوز على علي فرج المصنف الأول انجاز كبير.

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وكما أنه يتولى تدريب نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً حالياً ،حيث أكد مدرب لاعبة دجلة أنها تسير بخطى ثابته نحو التصنيف الأول على العالم.

وأضاف مدرب نوران جوهر : نوران مستواها في تطور دائم وخاصة في الكرات القوية التي تتميز بها لا يستطيع أحد منافستها في هذه الكرات وفخور بتطور مستواها وبحصدها لقبي بريطانيا المفتوحة وأمريكا المفتوحة كأكبر بطولتين في الاسكواش بعد بطولة العالم.