شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ينشر صورته مع أسرته.. الخير والبركة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا صانع العاب النادى الاهلى على نشر صورة تجمعه بأسرته المكونة من والده ووالدته وزوجته عبر صفحته على فيس بوك معلقا عليها : "الخير والبركة بدعواتهم ودعواتكم هرجع ان شاء الله يارب" وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الرسمية : الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه ... ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول باذن الله ... السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور. Advertisements يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدي لإبتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقي العلاج في ألمانيا و أمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره. كما يشار إلى أن النادي الأهلي تكفل بعالج مؤمن زكريا في ألمانيا ، الا أن تركي ال الشيخ كشف عن تحمله لعلاجه في أكبر مركز متخصص لعلاج الأعصاب في أمريكا

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