نور الشربيني تسافر إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابة الركبة...

تسافر البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الرابعة على مستوى العالم لسيدات الاسكواش، إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للإطمئنان على اصابة الركبة بعدما توجت أمس ببطولة العالم للسيدات، والتي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وغابت نور الشربيني عن المشاركة في أول ثلاث بطولات بالموسم الجاري الذي انطلق في سبتمبر الماضي ببطولة الصين المفتوحة بسبب إصابتها في الركبة وتزايد الآلام حيث نصحها الأطباء بعدم المشاركة خوفاً من تفاقم الإصابة، لتغيب البطلة المصرية عن بطولات، الصين، سان فرانسيسكو، أمريكا المفتوحة.

نور الشربيني تتلقي نصحية طبية ألمانية

من جهته نصح الطبيب الألماني الخاص بنور الشربيني بخوض منافسات بطولة العالم بشكل طبيعي، على أن تعود إلى ألمانيا بعد البطولة في حالة تجدد آلام الركبة وقد يتطلب الأمر إجراء جراحة بسيطة.

نور الشربيني أجرت جراحة فى الركبة

وأجرت نور الشربيني عملية في الركبة قبل 8 سنوات في ألمانيا قبل أن تعاودها الآلام في بداية الموسم الجاري حيث تترقب البطلة المصرية القرار النهائي لطبيبها الألماني خلال الأيام المقبلة.

نور الشربيني بطلة العالم للسيدات



وتوجت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للسيدات للموسم الثاني على التوالي حيث كانت لاعبة سبورتنج قد فازت بلقب بطولة العالم في مارس الماضي بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13، وفي مباراة الأمس توجت البطلة المصرية بالفوز على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحتفظ بلقب البطولة في الموسم الجديد.