شكرا لقرائتكم طاقمى تحكيم كاميرونى وايفوري لإدارة مباراتى مصر أمام كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحتضن ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري، وتم إسناد مهمة قيادة المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعين يوسف جيدي مراقباً للمباراة من جيبوتي.

فيما استقر كاف على طاقم تحكيم مباراة مصر مع جزر القمر في نفس التصفيات والمقرر لها 18 نوفمبر الجاري في جزر القمر بطاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة الدولي، بينيفينيو سينكو ومعه أشومو هيرمان مساعد أول، وخليلو بامبا مساعد ثاني، ورولاند ليونز حكماً رابعاً، وتم إسناد مهمة مراقبة المباراة للملجاشي دودا نيرمبو أوفونجي.