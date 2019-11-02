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ديجون يهزم باريس سان جيرمان ويعرضه لخسارته الثالثة في الدوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة أمام مضيفه ديجون 1 - 2، يوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس في الدقيقة 19 عن طريق كيليان مبابي، لكن ديجون أدرك التعادل في السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول عن طريق منير شوير. ومع بداية الشوط الثاني سجل الفنزويلي خوندير كاديز الهدف الثاني لديجون في الدقيقة 46، ليمنخ فريقه الفوز على حساب متصدر الترتيب.

ورغم الهزيمة، لازال باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة، فيما رفع ديجون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

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