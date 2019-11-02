لامبارد يرفض المجازفة بكانتي أمام واتفورد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه لن يجازف بلاعبه نغولو كانتي خلال مباراته المرتقبة يوم السبت أمام مضيفه واتفورد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.
وعانى كانتي من إصابة أعلى الفخذ على مدار معظم فترات شهر أكتوبر المنقضي.
وقال لامبارد للصحافيين: "نغولو يقترب من العودة... يتدرب مع الفريق حاليا وربما يصبح جاهزا لمباراة أياكس (في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل)".
وقال لامبارد إن الثلاثي أنطونيو روديغر وروس باركلي وأندرياس كريستينسن لن يكون جاهزاً لمباراة الغد أيضا.
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