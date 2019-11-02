سوبر كورة.. 3 نجوم على أعتاب بيراميدز فى الشتاء.. بشرط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغموض تسيطر على صفقات نادي بيراميدز الشتوية، بعد دخول النادى فى مفاوضات مكثفة لضم أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق، بناءً على رؤية الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق.

ويرغب بيراميدز في قيد أحمد حمودي فى الشتاء بعد ضمه مجانا مطلع الموسم ولم يتم قيده لاستنفاد الاستبدال، كما يدخل بيراميدز فى مفاوضات مكثفة مع الأهلي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد أحمد فتحى مع الفريق الأحمر، كما يدرس أيضا التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس من خلال دفع الشرط الجزائى فى عقده مع النادى البرتغالى.

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