شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة عائلته ويعلق: "بدعواتكم هرجع إن شاء الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤمن زكريا ، صانع العاب النادى الأهلى، صورة تجمعه بأسرته والده ووالدته وزوجته عبر صفحته على فيس بوك وعلق قائلا، "الخير والبركة بدعواتهم ودعواتكم هرجع إن شاء الله يارب".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر فيديو بصحبة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على صفحته الرسمية، كشف خلاله عن زيارة مؤمن زكريا له قبل سفر الأخير لأمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه.. ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول باذن الله.. السعودية ومصر إيد وحدة.. واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، ويتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا خلال الفترة الحالية وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.