شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على ديانج وثلاثى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إنه أجرى عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثى المنتخب الأولمبى "رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى"، للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضاً مع المالي أليو ديانج المحترف فى صفوف الفريق والمتواجد حالياً مع منتخب بلاده الأولمبى الذى يستعد للمشاركة أيضا فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بمصر.

وأعرب عبدالحفيظ عن أمله فى تأهل المنتخب الأولمبي إلى الأولمبياد وهى الحدث الأهم للجيل الحالى والذى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين ويمثلون القوام الأساسى مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.

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وجاءت اتصالات مدير الكرة مع رباعى المنتخب الأولمبي ضمن التواصل المستمر والدائم بين الجهاز الفني والإداري بالنادي مع اللاعبين الدوليين أثناء تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

ويقيم فريق الكرة بالأهلي معسكره التدريبي حاليا في في مدينة الإمارات، والذي يستمر لمدة أسبوع وفق أجندة الجهاز الفني للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة المنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.