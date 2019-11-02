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منتخب زامبيا تحت 23 عاما يلغى معسكر إسبانيا ويصل إلى مصر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة المنتخب الزامبى تحت 23 عامًا القاهرة اليوم، السبت، استعدادًا للمشاركة فى  كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى تحضتنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.


وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.


وألغى المنتخب الزامبي معسكره التحضيرى للبطولة فى إسبانيا، واستقر على التوجه إلى مصر للتكيف على الأجواء هنا قبل انطلاق مشواره في البطولة.


وأسفرت قرعة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عن وقوع المنتخب الزامبى فى المجموعة الثانية برفقة كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، ويستهل مشواره في البطولة يوم السبت المقبل، بمواجهة جنوب أفريقيا على استاد السلام.

 

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