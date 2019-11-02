شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تستعد للسفر إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد البطلة المصرية نور الشربيني ، المصنفة الرابعة على مستوى العالم لسيدات الاسكواش، والمتوجة ببطولة العالم للسيدات التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على إصابة الركبة.

إصابة نور الشربيني

وغابت نور الشربيني عن المشاركة في أول ثلاث بطولات بالموسم الجارى، الذي انطلق فى سبتمبر الماضي ببطولة الصين المفتوحة، بسبب إصابتها فى الركبة، ونصحها الأطباء بعدم المشاركة خوفاً من تفاقم تلك الإصابة، لتغيب البطلة المصرية عن بطولات الصين وسان فرانسيسكو وأمريكا المفتوحة.

طبيب نور الشربيني يكشف حجم إصابتها

ونصح الطبيب الألماني البطلة المصرية نور الشربيني بخوض منافسات بطولة العالم بشكل طبيعى، على أن تعود إلى ألمانيا بعد انتهاء البطولة فى حال تجدد آلام الركبة وقد يتطلب الأمر إجراء جراحة بسيطة.

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تاريخ إصابة نور الشربيني

كانت نور الشربيني قد أجرت عملية في الركبة قبل ثماني سنوات في ألمانيا قبل أن تعاودها الآلام في بداية الموسم الجاري حيث تترقب البطلة المصرية القرار النهائي لطبيبها الألماني خلال الأيام المقبلة.

نور الشربيني تتوج باللقب الثاني على التوالي

واحتفظت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للسيدات للموسم الثاني على التوالي وكانت لاعبة سبورتنج قد فازت بلقب بطولة العالم في مارس الماضي بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13، وفي مباراة الأمس توجت البطلة المصرية بالفوز على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحتفظ بلقب البطولة في الموسم الجديد.