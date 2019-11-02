شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحرق عن مواجهة الاتحاد: المصريون قادرون على تقديم كل شىء فى الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرازيلى باكيتا، المدير الفنى الحالى للمحرق البحرينى والزمالك السابق، أن الفريق البحرينى سيخوض مواجهة الاتحاد السكندرى بهدف الفوز رغم علمه أن المباراة لن تكون سهلة، قائلاً، "أعرف جيداً أن الكرة المصرية قوية واللاعبون لديهم مهارات لتقديم كل شىء فى كرة القدم".

وأشاد "باكيتا"، فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة فريقه مع الاتحاد السكندرى، بالجهاز الفنى لزعيم الثغر واللاعبين قائلاً، "أعلم أن الاتحاد يجيد اللعب على الأرض جيدا، ولكننا نمتلك الطموح لتخطى الاتحاد، وتعرضنا للهزيمة فى الدور السابق ثم عوضناها لنتأهل إلى دور الـ16 لذلك سنواجه الاتحاد السكندرى بفكر الفوز فقط".

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وشدد باكيتا على أن فريقه يعتمد على الكرة الجماعية ولا يعتمد على سياسة "النجوم" ورغم الغيابات والنقص العددى الذى يعانى منه، إلا أن فريقه يضم عناصر شابة متميزة، متوقعا أن يؤدى الفريقان مباراة قوية وممتعة للجماهير.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المحرق البحرينى على استاد الإسكندرية فى الثامنة من مساء غداً الأحد باستاد برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع، فى ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.