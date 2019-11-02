شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى حافظ نجمة السلاح: بحب ألعب بيانو وبكره الملابس الفورمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب ألعب بيانو جدا وكنت فى فترة بعمل كده علطول ولكنى حاليا موقفة بس لسه فاكرة ممارسته.

للأسف مش بعرف أطبخ خالص

عمرو دياب بحبه جدا وبحب أسمع كل أغانيه.



ندى حافظ

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لا مش متخيلة نفسى أى حاجة تانية غير لاعبة سلاح.

لا.. بس لو الأمر تطاول ممكن أستخدمه.



ندى حافظ 2

سعاد حسنى بحبها جدا وبحب أتفرج على كل أفلامها وبشعر أنها فنانة شاملة.

الكاجوال طبعا أنا بكره الملابس الفورمال جدا.



ندى حافظ 3