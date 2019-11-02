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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى حافظ نجمة السلاح: بحب ألعب بيانو وبكره الملابس الفورمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.نجمة اليوم هى ندى حافظ لاعبة منتخب السلاح وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
بحب ألعب بيانو جدا وكنت فى فترة بعمل كده علطول ولكنى حاليا موقفة بس لسه فاكرة ممارسته.ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟
للأسف مش بعرف أطبخ خالصمن مطربك المفضل؟
عمرو دياب بحبه جدا وبحب أسمع كل أغانيه.
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لا مش متخيلة نفسى أى حاجة تانية غير لاعبة سلاح.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. بس لو الأمر تطاول ممكن أستخدمه.
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مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
سعاد حسنى بحبها جدا وبحب أتفرج على كل أفلامها وبشعر أنها فنانة شاملة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال طبعا أنا بكره الملابس الفورمال جدا.
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