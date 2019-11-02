سوبر كورة يكشف قوائم منتخبات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب العد التنازلى من الانتهاء لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى على ملعبى استاد القاهرة والسلام. وتقام مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون على استاد القاهرة. وجاءت قائمة منتخب مصر تحت 23 عاما كالتالى.. حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، أحمد أبوالفتوح، كريم العراقى. Advertisements خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدى، ناصر ماهر خط الهجوم: رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدى، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان. المدرب: شوقى غريب لمعرفة كل قوائم المنتخبات المشاركة اضغط هنا

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