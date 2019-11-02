شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم المصرى وبطل سيشل يتدرب على برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض طاقم التحكيم الدولي البوركينابي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دى أور بطل سيشل والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد الأحد على استاد برج العرب، مراناً خفيفاً على استاد برج العرب منذ قليل.

الطاقم التحكيمى يضم كلا من بوريما سانوجو حكمًا للساحة، ومعه أهابو ووبجو مساعدًا أول، وايسيبيري ياميجو مساعدًا ثانيًا، وحميدو ديرو حكمًا رابعًا.

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وانتهت مباراة الذهاب بين المصرى وكوت دى أور بطل سيشل التى أقيمت فى سيشل لصالح الفريق البورسعيدى برباعية نظيفة.

واستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة.



