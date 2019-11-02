شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الزى الرسمى والاحتياطى للمنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقي غريب، ألوان القميص الذى سيخوض به الفريق بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق الجمعة المقبل حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتقرر ارتداء الفريق للون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما الأبيض زى احتياطى، ويرتدى الحارس للون "الموف" الأساسى واللون الاحتياطى أصفر.



زى المنتخب

Advertisements

وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالي: حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام)، ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.



