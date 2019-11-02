شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حضور ميسي إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي ودياً الشهر الجاري، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.
وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في "سوبر كلاسيكو" أميركا الجنوبية" في الرياض بالسعودية 15 نوفمبر قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 من الشهر ذاته في أبوظبي.
يذكر أن ميسي عانى إصابة مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.
بيد أن ميسي بات في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الأخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، كان آخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين، وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعرف على موعد حضور ميسي إلى أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.