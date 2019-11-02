الامارات | تعرف على موعد حضور ميسي إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حضور ميسي إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي ودياً الشهر الجاري، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في "سوبر كلاسيكو" أميركا الجنوبية" في الرياض بالسعودية 15 نوفمبر قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 من الشهر ذاته في أبوظبي.

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يذكر أن ميسي عانى إصابة مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.

بيد أن ميسي بات في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الأخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، كان آخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين، وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.