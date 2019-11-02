شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يحافظ على وصافة دوري الدرجة الثانية الإسباني.. ويستعد لسرقسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ فريق ألميريا، أحد أندية دوري القسم الثاني في إسبانيا، على وصافة المسابقة، بالرغم من التعادل السلبي خارج ملعبه مع ريال اوفييدو ضمن مباريات الجولة الرابعه عشر للمسابقة، وبذلك حافظ فريق الميريا الذي يملكه المستشار ترمي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على وصافة الدورى برصيد 24 نقطة وبفارق 10 نقاط عن قادش المتصدر برصيد 34 نقطة، الذي تغلب في الجولة نفسها على سبورتينغ خيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف في أفتتاح مباريات الجولة

ويستعد ألميريا بقيادة المدير الفنى البرتغالي للفريق بيدرو إيمانويل لمواجهة ريال سرقسطة، في الجولة الخامسة عشرة المقرر لها يوم 10 من نوفمبر الجاري، والتي يسعي خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، ويعول الجهاز الفنى على امكانيات المهاجم السنغالي سيكو ساما هداف الفريق الذي سجل حتى الآن 5 أهداف، وبفارق 4 أهداف عن الفريدو، لاعب ريال أفييدو صاحب الصدارة برصيد 9 أهداف.