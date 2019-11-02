شكرا لقرائتكم خبر عن موقع جماهيري لليفربول يرد على تصريحات أسطورة أرسنال: «تريزيجيه يفتقد الثقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد موقع جماهيري لنادي ليفربول الإنجليزي على تصريحات أسطورة أرسنال تشارلي نيكولاس، والذي توقع أن ينجح الدولي المصري محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، في إيذاء الريدز بمباراة اليوم.
ويواجه أستون فيلا نظيره ليفربول في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان «نيكولاس» قد أكد أن «تريزيجيه» يمكنه إيذاء ليفربول من خلال المساحات التي يتركها الظهير الأيمن ترينت أليكساندر-أرنولد خلفه أثناء صعوده للهجوم.
ورد موقع «ريد ليفربول» الجماهيري على تلك التصريحات قائلًا: «تريزيجيه رجل يفتقد الثقة وربما لا يشارك أساسيًا أمام ليفربول. كثير من الأندية حاولت كشف المساحات على الرواقين أمام ليفربول وكثير فشلوا».
وأضاف: «يبدو نيكولاس متعلقًا بقشة في تحليله لأن أليكساندر-أرنولد وروبيرتسون طورا من مساهماتهما الدفاعية».
واختتم الموقع: «رغم ذلك، اعترف نيكولاس بتوقعه فوز مريح لليفربول على أستون فيلا».
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