شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يسخر من أخبار انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أسطورة نادي ليفربول ستيف نيكول من الأخبار التي أشارت إلى اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم الريدز المصري محمد صلاح.

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وعلق «نيكول» على تلك التقارير ضاحكًا: «لماذا قد يريد صلاح الذهاب إلى يوفنتوس؟ هل يمكن لأحد أن يخبرني؟».

وأضاف: «بدون أي تقليل احترام ليوفينتوس، ولكنه يلعب الآن مع بطل أوروبا والمرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي، لذا لماذا؟».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى متابعة مبعوثين من يوفنتوس للنجم المصري أثناء مباراة توتنهام الأخيرة بالدوري الإنجليزي، والتي أحرز فيها هدفًا من ركلة جزاء قبل خروجه مصابًا.