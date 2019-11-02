شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أرسنال: «تريزيجيه» يمكنه إيذاء ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أسطورة نادي أرسنال والمنتخب الإسكتلندي، تشارلي نيكولاس، أن النجم المصري محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، يمكنه إيذاء خصمه، اليوم، ليفربول.

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ويواجه أستون فيلا نظيره ليفربول في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه عن المباراة على شبكة «سكاي سبورتس»، قال الدولي الإسكتلندي السابق: «أستون فيلا لا يحب الحذر الزائد أو الاهتمام الزائد بالنواحي التكتيكية، يريدون أن يحصل ماكجين وجريليش على الكرة لينطلقوا بدوافعهم وطاقاتهم للعثور على على المساحات التي سيتركها ليفربول مفتوحة».

وأضاف: «يمكن أن يكون تريزيجيه من يؤذي ليفربول خاصة في تلك المساحات الواسعة، الجميع رأى كيف ينطلق ترينت أليكساندر-أرنولد إلى الأمام بشكل لا يصدق ولكنه يمكنه أن يترك مساحات خلفه، إذن كيف تكشفها؟ ليفربول يمكنه الفوز أو خسارة المباراة بناءً على ما سيحدث على الأروقة».