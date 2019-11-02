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كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح أمام أستون فيلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

صرح المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، بأن نجم الفريق، الدولي المصري محمد صلاح سيكون بخير في الفترة المقبلة، قائلاً إن ما يعاني منه اللاعب يشعره بالإزعاج.

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وقال كلوب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة إيكو: "يجب أن يكون بخير، قام ببعض التدريبات الفردية لكنه سيكون في التدريب".

وتابع: "أعتقد أن الأمر أكثر إزعاجاً بالنسبة له، وليس لي، هو يعاني من بعض الآلام في الكاحل، وعليه التعامل مع الأمر، هو يتجاوز هذه الآلام أحياناً، ثم بعد ذلك يضطر للابتعاد عن الفريق، هي ليست إصابة بالمعنى الحقيقي لكنه سيكون بخير".

وتحدث عن مواجهة أستون فيلا اليوم السبت: "ليس لدي تشكيل محدد، سوف أفكر فيمن سيلعب أمام أستون فيلا، لكني لا أعلم من سيخوض لقاء جينك التالي في دوري الأبطال".

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