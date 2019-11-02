تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

يستضيف بورنموث نظيره مانشستر يونايتد اليوم السبت في الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “فيتنس فيرست”، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويقود يقود مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث الحكم الانجليزى “كريس كافاناف”.

Advertisements

وجاء التشكيل كالأتي : حراسة المرمى : دافيد دى خيا خط الدفاع : أشلي يونج،هاري ماجواير، لينديلوف، فان بيساكا خط الوسط : ماكتومناي، فريد، مارسيال، دانييال جيمس، بيريرا خط الهجوم : ماركوس راشفورد

ويقع مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 13 نقطه، بينما يتساوى بورنموث مع اليونايتد في عدد النقاط ولكن في المركز التاسع.

وتنقل المباراة بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالبريميرليج اليوم فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف بتوقيت السعودية، والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، على قناة beIN Sport HD2.