- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبيلي يغيب عن مواجهة برشلونة ضد ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن القائمة المستدعاة لخوض مباراة ليفانتي اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، والتي شهدت غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وأفادت إذاعة كوبي أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، قرر استبعاد لاعبه من القائمة كنوع من العقاب، بعد طرده أمام إشبيلية وغيابه لمدة مباراتين.
ولم يتعرض ديمبيلي لأي إصابة خلال الفترة الحالية، لكن الجهاز الفني للنادي الكاتالوني فضل عدم دخوله قائمة لقاء ليفانتي بقرار فني بحت.
والجدير بالذكر أن التشكيلة شهدت أيضاً غياب الإسباني كارليس ألينا، مع توقعات بوضع الهولندي فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء تجنباً للإرهاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ديمبيلي يغيب عن مواجهة برشلونة ضد ليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.