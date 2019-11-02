ديمبيلي يغيب عن مواجهة برشلونة ضد ليفانتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة عن القائمة المستدعاة لخوض مباراة ليفانتي اليوم السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، والتي شهدت غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

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وأفادت إذاعة كوبي أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، قرر استبعاد لاعبه من القائمة كنوع من العقاب، بعد طرده أمام إشبيلية وغيابه لمدة مباراتين.

ولم يتعرض ديمبيلي لأي إصابة خلال الفترة الحالية، لكن الجهاز الفني للنادي الكاتالوني فضل عدم دخوله قائمة لقاء ليفانتي بقرار فني بحت.

والجدير بالذكر أن التشكيلة شهدت أيضاً غياب الإسباني كارليس ألينا، مع توقعات بوضع الهولندي فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء تجنباً للإرهاق.