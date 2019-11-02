تركي آل الشيخ يعلن عن زيارة الخطيب.. ويؤكد: لست جمعية خيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقوة على المحلل المصري أحمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق باسم بيراميدز.



ونشر عفيفي في الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، رحب خلاله بالتهدئة والصلح بين آل الشيخ وإدارة الأهلي، وموقفه من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال عفيفي "تحفظي على الشعار الذي رفعه أبو ناصر (اللي يلعب معانا يستحمل ويتعور)، والسؤال لمن هذا الشعار؟ هل لمن استقبلك استقبال الفاتحين وهتف باسمك وحارب معك حين اتجهت في مسارك الأول بدعم النادي الأهلي؟".

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وأوضح "أليس من الأفضل أن تكون الأولوية في الدعم لمن استقبلك بشكل رائع ضد من أساء لك؟ وهل تتوقع مساراً مختلفاً إذا تم عكس البوصلة للاتجاه الآخر بدعم الأهلي؟".

ورد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بقوله "أحب أشكرك على صراحتك يا أحمد وأنا أخوك وسأرد على الملأ طالما نشرت كلامك على الملأ".

وأضاف "أولًا هل أخبرك أحد منذ البداية أو يخفى على أحد أنني مشجع للأهلي في مصر؟، ثانيًا حين زرت أي فريق غير الأهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصية نكرة أم وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟".

وتابع "ثالثًا هل قدمت شيئًا أم لم أقدم؟، رابعًا لست جمعية خيرية يا أخي الكريم ولا يستطيع أحد أن يفرض علي ماذا أقدم أو لا أقدم، خامسًا قررت وبوضوح ألا أدعم بعد اليوم إلا الفريق الذي أشجعه".

وأتم آل الشيخ رسالته قائلًا "سادسًا وليس لها علاقة بالأمر، سأزور محمود الخطيب قريبًا من أجل الاطمئنان عليه".