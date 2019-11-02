شكرا لقرائتكم مدرب نيجيريا: قادرون على خطف إحدى البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إماما أماباكابو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 23 عامًا، جاهزية منتخب بلاده لتحقيق نتائج إيجابية في كأس الأمم الأفريقية تحت 23، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، مشيرة أن النسور قادرون على خطف أحد البطاقات المؤهلة لفعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وأكد أماباكابو، في تصريحاته على هامش معسكر منتخب بلاده التحضيري للبطولة، في الإسماعيلية: "الهدف بالنسبة لنا هو القيام بعمل جيد في مصر والعودة بأحد التذاكر المؤهلة للألعاب الأولمبية".

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وقال: "نعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة، وأعتقد أننا على استعداد تام لذلك، نمتلك لاعبين قادرين على صناعة المجد في مصر، لقد رأينا ما فعلوه خلال التصفيات، وأثق أننا يمكنا التطور أكثر قبل انطلاق البطولة".

ووصلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، ثم توجهت إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة.