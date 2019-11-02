شكرا لقرائتكم أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمنتخبات الاولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأيضا تم تحديد أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا وم السبت 9 نوفمبر، وأيضاً كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).
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