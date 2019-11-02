أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة للمنتخبات الاولمبية...

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جدة - عمرو شويل

وأعلنت اللجنة أن مباراتي الافتتاح يوم 8 نوفمبر مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، 350 جنيه (22 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولار) والدرجة الأولى 150 جنيه (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيه ( 5دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

فيما جاء باقى المباريات غانا مع مصر ومالي مع الكاميرون يوم 11 نوفمبر، ومصر مع الكاميرون يوم 14 نوفمبر، ومباراتي الدور الثاني يوم 19 نوفمبر على النحو التالي: 250 جنيه (16 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 150 دنيه (9.5 دولار) والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 50 جنيه ( 3دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).

وأيضا تم تحديد أسعار واحدة لمباريات نيجيريا مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا مع زامبيا وم السبت 9 نوفمبر، وأيضاً كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا وزامبيا مع نيجيريا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ومالي مع غانا يوم الخميس 14 نوفمبر ونيجيريا مع جنوب أفريقيا وكوت ديفوار مع زامبيا الجمعة 15 نوفمبر، على النحو التالي: 200 جنيه (13 دولار) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى 100 جنيه (6.5 دولار) والدرجة الثانية 30 جنيه ( 2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيه (1.5 دولار).