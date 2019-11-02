شكرا لقرائتكم موعد عودة زيزو إلى الزمالك عقب جراحة الرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، قادمًا من ألمانيا، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى، حيث فضل الجهاز الطبى للأبيض استمراره فى ألمانيا لحين الاطمئنان على حالته بصورة نهائية قبل العودة إلى القاهرة.

وأجرى "زيزو"جراحة الرباط الصليبى بعدما اصيب أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

وسيبدأ محمود عبد العزيز "زيزو"، العلاج الطبيعى فور العودة إلى مصر قبل أن يدخل فى المرحلة الثانية وهى البرنامج التأهيلى تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد ذلك.