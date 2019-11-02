نور الشربيني أمل مصر فى الاسكواش على قمة العالم للموسم الثاني تواليا...

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اللقب الثاني على التوالي
وفازت نور الشربينى بلقب بطولة العالم للسيدات للموسم الثاني على التوالي حيث احتفظت باللقب تواليا وكانت لاعبة سبورتنج قد فازت بلقب بطولة العالم في مارس الماضي بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13 .
كما توجت البطلة المصرية بالفوز على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحتفظ بلقب البطولة في الموسم الجديد.
اللقب الرابع في تاريخها
ويعد هذا اللقب هو الرابع في تاريخ نور الشربيني والتي حصدت لقب بطولة العالم من قبل مرتين متتاليتين في 2015، 2016، لتطارد أرقاماً قياسية جديدة في مسيرتها الاحترافية.
وتطارد نيكول ديفيد
أصبحت نور الشربيني تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد والتي توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش لـ 8 مرات في تاريخها قبل أن تعتزل اللعبة في الموسم الماضي، ومازالت الشربيني أمامها الكثير لتقدمه في اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.
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