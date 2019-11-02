شكرا لقرائتكم الزمالك يستفسر رسميا من "كاف" عن مشاركة أوناجم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وغاب "أوناجم" عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال إفريقيا التى تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بها وينتظر مسؤولو الزمالك فى الوقت الحالى، حسم الكاف، لموقف اللاعب المغربى ومسألة إمكانية مشاركته مع الأبيض بداية من دور المجموعات أو الانتظار حتى شهر يناير القادم ومشاركته بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.
ومن المقرر أن يتلقي الزمالك الرد النهائى بشأن موقف أوناجم منتصف الشهر الجارى، حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 30 من نوفمبر المقبل، بالكونغو، على أن يخوض الزمالك بعد ذلك مباراته مع أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات، فى التاسعة من مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل، بمصر ثم ستُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، فى الثالثة من عصر يوم 28 من ديسمبر المقبل، بزامبيا وهم الثلاث مواجهات المهدد أوناجم باستمرار الغياب عنهم وهو ما سيتم حسم غيابه من عدمه وفقا للرد الرسمى من الكاف على الزماكل منتصف الشهر الجارى.
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