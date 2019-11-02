شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الاجتماع تضمن مناقشة 9 بنود هى:
- خطة نقل الجماهير عبر مترو الأنفاق بالتنسيق مع وزارة النقل.
- الاطمئنان على الاستعدادات الخاصة لحفلي الافتتاح والختام.
- التأكد من الترتيبات النهائية لوصول واقامة وتنقلات البعثات المشاركة.
- الانتهاء من تجهيز المراكزالإعلامية بستادي القاهرة والسلام
- اعتماد الخطة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الاسعاف
- اعتماد الأسعار النهائية للتذاكر والإعلان عنها رسميا والاتفاق على موعد طرحها.
- الاطمئنان على تنفيذ قرار وزارة الخارجية بوضع كافة التسهيلات لمنح تأشيرات الدخول للمشاركين في البطولة.
- استعراض الخطة الأمنية لتنظيم دخول وخروج الجماهير من الملعب.
- وضع خطة لمواجهة الأمطار في الملاعب بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
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