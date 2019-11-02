تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية لمناقشة ترتيبات البطولة التى سوف تنطلق يوم 8 نوفمبر وتستمر حتي 22 من نفس الشهر بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها لمجموعتين الأول تضم منتخب مصر ومالى وغانا والكاميرون والمجموعة الثانية تضم زامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار .

الاجتماع تضمن مناقشة 9 بنود هى: - خطة نقل الجماهير عبر مترو الأنفاق بالتنسيق مع وزارة النقل. - الاطمئنان على الاستعدادات الخاصة لحفلي الافتتاح والختام. - التأكد من الترتيبات النهائية لوصول واقامة وتنقلات البعثات المشاركة. - الانتهاء من تجهيز المراكزالإعلامية بستادي القاهرة والسلام Advertisements - اعتماد الخطة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الاسعاف - اعتماد الأسعار النهائية للتذاكر والإعلان عنها رسميا والاتفاق على موعد طرحها. - الاطمئنان على تنفيذ قرار وزارة الخارجية بوضع كافة التسهيلات لمنح تأشيرات الدخول للمشاركين في البطولة. - استعراض الخطة الأمنية لتنظيم دخول وخروج الجماهير من الملعب. - وضع خطة لمواجهة الأمطار في الملاعب بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

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