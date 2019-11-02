شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ ردا على أحمد عفيفى: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع المستشار تركى آل الشيخ فى إطار رده على عفيفى:"مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن إنت مصر على الصراحه خذ صراحه... أولاً: بنسبة لـ موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله... ثانياً: علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لـ تقديري... ثالثاً: مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال لـ أسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة بو طيب... وأهم سبب إني اهلاوي... رابعاً: الرهان على حاجه مش موجودة أساسا مش في محله... خامساً: واحد ورجع لـ بيته وأهله زعلان ليه ؟... سادساً وده المهم... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك".
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