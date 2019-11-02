شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ ردا على أحمد عفيفى: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ، الأضواء على السوشيال ميديا بعدما رد على "اللايف" الخاص بأحمد عفيفى المتحدث السابق لنادى بيراميدز الذى نشره على صفحته على موقع "فيس بوك" والذى تحدث فيه "عفيفى" عن علاقة المستشار تركى آل الشيخ بالأهلى والزمالك والتطورات التى شهدتها الفترة الماضية.

وقال المستشار تركى آل الشيخ لعفيفى على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك":"في البداية أحب أشكرك على صراحتك بس برضو عاوز منك تستحمل صراحتي وأنا أخوك وأنت عارف يا أحمد معزتك عندي ومادام نزلت الموضوع في صفحتك على الملاء حرد زيك على الملاء.. أولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش إني بشجع في مصر الأهلي؟!، ثانياً: هل أنا لما زرت غير الاهلي في فترة الخلاف هل كنت شخصيه نكره ولا وزير سعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الاسلامي؟!، ثالث حاجهة: هل قدمت شيء أو لم أقدم ؟!، رابع حاجة: إنى مش جمعية خيرية يا أخي الكريم أو حد ممكن يفرض علي أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة: أنا قررت وبوضوح إني لن ادعم بعد اليوم إلا الفريق الي بشجعه، سادس حاجه وملهاش علاقة في الموضوع ... حزور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زياده وستفضل أخ وعزيز ياكابتن... والي يلعب... كمل برحتك".

وتابع المستشار تركى آل الشيخ فى إطار رده على عفيفى:"مرة أخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن إنت مصر على الصراحه خذ صراحه... أولاً: بنسبة لـ موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله... ثانياً: علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع لـ تقديري... ثالثاً: مهو أكيد حب الجمهور في الاستقبال لـ أسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة بو طيب... وأهم سبب إني اهلاوي... رابعاً: الرهان على حاجه مش موجودة أساسا مش في محله... خامساً: واحد ورجع لـ بيته وأهله زعلان ليه ؟... سادساً وده المهم... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك".