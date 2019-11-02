شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه إنبى وديا الأربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، فريق انبى ودياً الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى .

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ويخوض فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الإسماعيلى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، حيث يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.