شكرا لقرائتكم حكام مباراة المصري وبطل سيشل يخوضون مرانا على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل طاقم التحكيم الدولي البوركينابي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي والمكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدا الأحد على ستاد برج العرب ، حيث كان في استقباله الأستاذ محمد السقا أحد مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذي اصطحب الطاقم التحكيمي على الفور إلى مدينة برج العرب.

ويقود الحكم بوريما سانوجو الطاقم كونه حكماً للساحة ويساعده كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

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وبدأ فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

اوحطم لمصرى رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة.