نور الشربينى تطارد نيكول ديفيد على عرش سيدات الاسكواش

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بعدما توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش مساء أمس تحت سفح أهرامات الجيزة.
نور الشربيني تتوج باللقب الثاني على التوالى
وفي مباراة الأمس، توجت البطلة المصرية بالفوز على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحتفظ بلقب البطولة في الموسم الجديد.
نور الشربيني تحصل على اللقب الرابعيعتبر هذا اللقب هو الرابع فى تاريخ نور الشربينى، بعدما حصدت بطولة العالم من قبل مرتين متتاليتين فى 2015، 2016، لتطارد أرقاماً قياسية جديدة فى مسيرتها الاحترافية.
نور الشربيني تطارد نيكول ديفيد
نور الشربيني باتت تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة الموسم الماضي، ومازالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.
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