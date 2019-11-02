نور الشربينى تطارد نيكول ديفيد على عرش سيدات الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نور الشربينى برنسيسة الاسكواش المصنفة الرابعة على مستوى العالم، بطلة من طراز رفيع لا تعرف المستحيل،

بعدما توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش مساء أمس تحت سفح أهرامات الجيزة.

نور الشربينى احتفظت بلقب بطولة العالم للسيدات للموسم الثاني على التوالى، بعدما توجت لاعبة سبورتنج ببطولة العالم فى مارس الماضي عقب تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 58 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13.

نور الشربيني تتوج باللقب الثاني على التوالى

وفي مباراة الأمس، توجت البطلة المصرية بالفوز على رنيم الوليلي بثلاثة أشواط مقابل شوط لتحتفظ بلقب البطولة في الموسم الجديد.

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نور الشربيني تحصل على اللقب الرابعيعتبر هذا اللقب هو الرابع فى تاريخ نور الشربينى، بعدما حصدت بطولة العالم من قبل مرتين متتاليتين فى 2015، 2016، لتطارد أرقاماً قياسية جديدة فى مسيرتها الاحترافية.

نور الشربيني تطارد نيكول ديفيد

نور الشربيني باتت تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة الموسم الماضي، ومازالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.