شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب الكاف لتحديد موقف "أوناجم".. والرد منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تلقى استفسار من الزمالك، بصورة رسمية، عن موقف المغربى محمد أوناجم جناح الفريق من المشاركة فى دور المجموعات من بدايته من عدمه.

وواجه الزمالك أزمة فى قيد المغربى محمد أوناجم حينما ضمه من الوداد المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية، حيث وصلت بطاقته إلى الأبيض بتاريخ 1 أغسطس الماضى، أى بعد نهاية فترة القيد الأولى، ليقرر مسؤولو الزمالك التوجه إلى مقر الكاف وإرسال كافة الأوراق الخاصة باللاعب لمسؤولى الاتحاد الأفريقى لحسم المسألة.

وتغيب "أوناجم" عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية فى دورى أبطال أفريقيا التى تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بها، وينتظر مسؤولو الزمالك فى الوقت الحالى حسم الكاف لموقف اللاعب المغربى ومسألة إمكانية مشاركته مع الأبيض بداية من دور المجموعات أو الانتظار حتى شهر يناير المقبل ومشاركته بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.

وكشف المصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك سيتلقى الرد النهائى بشأن موقف أوناجم منتصف الشهر الجارى، حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، فى الثالثة عصر يوم 30 من نوفمبر بالكونغو، على أن يخوض الزمالك بعد ذلك مباراته مع أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى التاسعة مساء يوم 7 من ديسمبر المقبل بمصر، ثم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات فى الثالثة عصر 28 من ديسمبر المقبل بزامبيا، وهى المواجهات الثلاث المهدد أوناجم باستمرار غيابه عنها، وهو ما سيحسم غيابه من عدمه وفقا للرد الرسمى من الكاف على الزماكل منتصف الشهر الجارى.