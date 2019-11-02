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الاتحاد بالأخضر والمحرق البحرينى بالأحمر فى موقعة برج العرب غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية، والذى عقد باستاد الإسكندرية، عن ارتداء زعيم الثغر الزى الأخضر التقليدى، ويرتدى حارس مرمى الاتحاد السكندرى خلال اللقاء الزى الأزرق، بينما يرتدى المحرق البحرينى الزى الأحمر، وحارس مرماه الزى الذهبى.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المحرق البحرينى على استاد الإسكندرية فى الثامنة مساء غد باستاد برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع.

 

الاجتماع الفنى البطولة العربية
الاجتماع الفنى البطولة العربية

 

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الاجتماع الفنى للاتحد والمحرق
الاجتماع الفنى للاتحاد والمحرق

 

الاجتماع الفنى لمباراة الإتحاد والمحرق البحريني
الاجتماع الفنى لمباراة الإتحاد والمحرق البحريني

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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