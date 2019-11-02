شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد بالأخضر والمحرق البحرينى بالأحمر فى موقعة برج العرب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية، والذى عقد باستاد الإسكندرية، عن ارتداء زعيم الثغر الزى الأخضر التقليدى، ويرتدى حارس مرمى الاتحاد السكندرى خلال اللقاء الزى الأزرق، بينما يرتدى المحرق البحرينى الزى الأحمر، وحارس مرماه الزى الذهبى.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع المحرق البحرينى على استاد الإسكندرية فى الثامنة مساء غد باستاد برج العرب وبحضور 5 آلاف مشجع.



الاجتماع الفنى البطولة العربية

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الاجتماع الفنى للاتحاد والمحرق