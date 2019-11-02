شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تناقش 9 بنود قبل انطلاق البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية اجتماعا لمناقشة عدة أمور خاصة بالترتيب للبطولة، التى ستنطلق يوم 8 نوفمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها لمجموعتين، الأولى تضم منتخب مصر ومالى وغانا والكاميرون، والمجموعة الثانية تضم زامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار. وتضمن الاجتماع مناقشة 9 بنود هى: - خطة نقل الجماهير عبر مترو الأنفاق بالتنسيق مع وزارة النقل. - الاطمئنان على الاستعدادات الخاصة لحفلي الافتتاح والختام.

- التأكد من الترتيبات النهائية لوصول واقامة وتنقلات البعثات المشاركة.

- الانتهاء من تجهيز المراكزالإعلامية بستادي القاهرة والسلام

- اعتماد الخطة الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الاسعاف

- اعتماد الأسعار النهائية للتذاكر والإعلان عنها رسميا والاتفاق على موعد طرحها.

- الاطمئنان على تنفيذ قرار وزارة الخارجية بوضع كافة التسهيلات لمنح تأشيرات الدخول للمشاركين في البطولة.

- استعراض الخطة الأمنية لتنظيم دخول وخروج الجماهير من الملعب.

- وضع خطة لمواجهة الأمطار في الملاعب بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

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