شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: سنصنع المجد فى أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والان مع تفاصيل الخبر
وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.
وقال أماباكابو، فى تصريحاته على هامش معسكر منتخب بلاده التحضيرى للبطولة فى الإسماعيلية، "الهدف بالنسبة لنا هو تقديم مستوى جيد فى مصر والعودة بإحدى البطاقات المؤهلة للألعاب الأولمبية".
وَأضاف مدرب نيجيريا، "نعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة، وأعتقد أننا على استعداد تام لذلك، نمتلك لاعبين قادرين على صناعة المجد فى مصر، لقد رأينا ما فعلوه خلال التصفيات، وأثق أننا يمكنا التطور أكثر قبل انطلاق البطولة".
ووصلت بعثة المنتخب النيجيري إلى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، ثم توجهت إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة.
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