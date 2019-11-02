شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يعود إلى القاهرة الاثنين المقبل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا الاثنين المقبل، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى، وفضل الجهاز الطبى للأبيض استمراره فى ألمانيا لحين الاطمئنان على حالته بصورة نهائية قبل العودة إلى القاهرة.

وأصيب "زيزو" بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو" العلاج الطبيعى فور عودته إلى القاهرة قبل أن يدخل فى المرحلة الثانية وهى البرنامج التأهيلى تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد ذلك.