شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه إنبى ودياً 6 نوفمبر استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى ، بقيادة مختار مختار، على مواجهة إنبى ودياً الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

ويخوض فريق الإسماعيلى فى الثالثة عصر اليوم السبت أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، حيث يواجه نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري، فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.