سوبر كورة.. عبد الله السعيد يظهر فى الزمالك مجدداً بسبب مدير التعاقدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، خلال الفترة الجارية تعيين مدير للتعاقدات بالقلعة البيضاء، وتم طرح عدد من الأسماء على مجلس إدارة النادى خلال الفترة الماضية.

ولم يستقر مجلس إدارة الزمالك على اسم معين لذا فضل مجلس إدارة القلعة البيضاء إرجاء الحديث فى الملف لحين حسمه بصورة نهائية، وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالنادى الأبيض. ويتولى شريف إسلام منصب مدير التسويق بالزمالك منذ رحيل خالد رفعت عن ذلك المنصب، ويبحث مسئولو الأبيض تعيين مدير للتعاقدات خلال الفترة الجارية، وتسبب هذا الأمر فى عودة اسم عبد الله السعيد مرة أخرى على طاولة اتخاذ القرار داخل القلعة البيضاء. لمعرفة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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