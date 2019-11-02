شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ردا على أحمد عفيفى: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية على "اللايف" الخاص بأحمد عفيفى المتحدث السابق لنادى بيراميدز، الذى نشره على صفحته على موقع "فيس بوك" وتحدث فيه عن علاقة المستشار تركى آل الشيخ بالأهلى والزمالك والتطورات التى شهدتها الفترة الماضية.

وقال المستشار تركى آل الشيخ لـ عفيفى على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "فى البداية أحب أشكرك على صراحتك بس عاوز منك تستحمل صراحتى وأنا أخوك وأنت عارف يا أحمد معزتك عندى، ومادام نزلت الموضوع فى صفحتك على الملأ هرد زيك على الملاء..

أولاً هل حد قال ليك من البداية أو ميعرفش إنى بشجع فى مصر الأهلي؟!، ثانياً: هل أنا لما زرت غير الأهلى فى فترة الخلاف هل كنت شخصيه نكره ولا وزير سعودى ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي؟!، ثالث حاجة: هل قدمت شىء أو لم أقدم ؟!، رابع حاجة: إنى مش جمعية خيرية يا أخى الكريم أو حد ممكن يفرض على أقدم أو لا أقدم، خامس حاجة: أنا قررت وبوضوح إنى لن ادعم بعد اليوم إلا الفريق الى بشجعه، سادس حاجه وملهاش علاقة فى الموضوع ... هازور الخطيب قريباً أطمن عليه لو حابب تزعل زياده وستفضل أخ وعزيز ياكابتن... والى يلعب... كمل برحتك".

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وأضاف المستشار تركى آل الشيخ فى رده على عفيفى، "مرة أخرى مع كامل احترامى لك كأخ عزيز وبحب أتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندى لكن أنت مصر على الصراحة خذ صراحة.. أولاً: بنسبة لـ موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائى فى الجنة إن شاء الله... ثانياً: علاقتى بالنادى إللى أحبه وجمهوره فى اعتقادى ده موضوع يخضع لـ تقديرى... ثالثاً: مهو أكيد حب الجمهور فى الاستقبال لـ أسباب منها جروس والنقاز وفرجانى ودعم صفقة بو طيب... وأهم سبب إنى أهلاوى... رابعاً: الرهان على حاجه مش موجودة أساسا مش فى محله... خامساً: واحد ورجع لـ بيته وأهله زعلان ليه ؟... سادساً وده المهم... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك".