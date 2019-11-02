شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينسق مع همام طارق موعد العودة قبل مواجهة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينسق صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى مع العراقى همام طارق لاعب الفريق المتواجد مع منتخب بلاده موعد عودته للفريق سواء بالعودة للقاهرة أو الانضمام لرحلة الدراويش للإمارات مباشرة لمواجهة الجزيرة فى البطولة العربية.

وغادر همام طارق القاهرة للمشاركة مع منتخب بلاده بمباراتى إيران والبحرين فى تصفيات كأس العالم يومى 14و19 نوفمبر المقبل ، وحدد الاسماعيلى 23 نوفمبر الجارى موعداً للسفر للامارات لمواجهة الاياب أمام الجزيرة الاماراتى بملعب محمد بن زايد والمقرر لها 26 نوفمبر المقبل .

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ويخوض فى الثالثة عصر اليوم السبت فريق الإسماعيلى أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلى ودياً مع إف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر المذكور، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.