والدة رونالدو: "مافيا كرة القدم" حرمت نجلي من كرات ذهبية أكثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

هاجمت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي مجتمع كرة القدم، مؤكدة أن "مافيا" تتحكم فيه حرمت نجلها من المزيد من الجوائز الفردية خلال مسيرته.

وتحدثت والدة نجم فريقي مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق خلال حضورها إحدى الفعاليات في مدينة ماديرا البرتغالية قائلة: "توجد مافيا في كرة القدم، هذا هو أدق وصف للوضع، لو لم توجد مافيا، لفاز إبني بالمزيد من الكرات الذهبية."

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ويعد رونالدو أكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تتويجًا بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا لأفضل لاعب في العالم، مناصفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، ونالها كلاهما خمس مرات.

وأكملت أفيرو حديثها: "لو كان رونالدو إسبانيًا أو إنجليزيًا، لم يكن ليواجه ما واجهه، لكن لأنه برتغالي من ماديرا" وأضافت حول فرص رونالدو في التتويج بالكرة في العام الحالي: "لا أعلم إن كانوا سيمنحونها له أم لا، لكن أتمنى، أعتقد أنه يستحقها."

وستعلن فرانس فوتبول في الثاني من شهر ديسمبر المقبل عن المُتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم في 2019، وينافس رونالدو 29 لاعبًا بينهم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وأبرزهم ميسي المُتوج بجائزة "ذا بيست" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعبي العالم، والهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول، المُتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.