بعد هروبه لإسبانيا.. ناشيء الأهلي لمصراوي: المعاملة السيئة سبب رحيلي دون علم النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد مصطفى هشام لاعب النادي الأهلي مواليد 2001 والذي ترك النادي دون أي اخطار ليوقع لصفوف جوبي إسبانيول أحد أندية الدرجة الثانية، أن المعاملة السيئة سبب قيامه بهذا الأمر.

فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أوضح في تصريحات خاصة ليلا كورة سابقا أن نسبة مشاركة اللاعب في الموسم كانت قليلة جدًا، مضيفًا:"لم نكن لنقيده سوى لسفره فقيدته بنفسي بالقائمة الأولى لأحافظ على حقوق النادي فهو لم يكن لديه عقدًا مع النادي".

وقال مصطفى هشام في تصريحات لـ"الخليج 365" "تعرضت للاضطهاد من قبل المدير الفني للفريق أحمد سراج".

وأضاف "قمت بالسفر لإسبانيا دون علم الأهلي بسبب المعاملة السيئة من جانب المدرب".

وأكمل "لقد سافرت من قبل لإسبانيا وكنت على وشك التوقيع لنادي اكستمادور، لكن الأهلي كلف الإداري محمد راشد بالتواصل معي لكي أعود لمصر من جديد".

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وواصل "بالفعل عدت لمصر احتراما للنادي الأهلي، تواجدت في قائمة مباراة الانتاج الحربي وبعد ذلك تم استبعادي".

وشدد "لكن تعرضت للظلم من أحمد سراج، وأيضا المدرب السابق للفريق وهو محمد شرف، قال أن مستواي ضعيف رغم أنني تلقيت إشادة كبيرة من الإسبان في المرة الأولى".

وصرح "مدرب إنبي وأيضا مدرب الزمالك تحدثا عني بشكل جيد من قبل وأشادا بي عكس النادي الأهلي، كذلك زملائي لديهم قناعة تامة بقدراتي".

واستمر "فتحي مبروك تواصل معي بعد العودة من إسبانيا أول مرة وطلب من والدي 200 ألف يورو لكي يتم الاستغناء عن خدماتي لأي نادي".

واختتم "وقعت لمدة موسم واحد فقط مع فريق جوبي اسبانيول، هذا هو اتفاقي معهم، لكي استطيع الرحيل بنهاية الموسم لو هناك عرض قوي من الدوري الإسباني"