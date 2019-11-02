محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال عمرو سماكة، لاعب الأهلي الأسبق، إنه عانى من سوء الحظ خلال تواجد داخل القلعة الحمراء لدرجة أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للفريق طالبه بـ "ذبح أي شيء".
وتابع سماكة، خلال حلوله ضيفًا بفضائية TimeSport مع الإعلامي كريم رمزي:"خضعت لعمليتين خلال أول 8 أشهر لي بالنادي لدرجة أن جوزيه طالبني بذبح أي شيء هو كان رجل مثقف".
وأشار سماكة، إلى أن ظل لمدة شهرين حتى تأقلم على طريقة لعب الأهلي، مضيفًا:"حين انضممت للأهلي من صفوف الترسانة جوزيه ظل يجلس معي ليعرفني طريقة لعب الفريق ومتى أراوغ بالكرة ومتى لا".
وتابع لاعب الأهلي الأسبق:"وبعد العمليات لعبت لفترة بصورة جيدة حتى جاءت مشكلة المنشطات وحظي كان سيئًا فالموقف ذاته حدث مع حسام غالي في السعودية وأنتهت ولكن أنا تعرضت للإيقاف لمدة 3 أشهر وأردت أن ألعب لذا انتقلت لصفوف كاظمة الكويتي وحين عدت حدثت ظروف ما فانتقلت للجونة".
وأشار سماكة، إلى أنه كان يخشى مواجهة وائل جمعة مدافع الأهلي لعلمه أنه لن يترك يمر منه بسهولة:"في المران كان مانويل جوزيه يجعلني أمامه ولكن لو راوغت وائل أكون واثق أنه سيأتي ليقطع الكرة مني مرة أخرى.. لن يتركك تمر بسهولة".
وأتم سماكة حديثه بالإشارة إلى أنه كان محظوظًا بأن يلعب لصفوف الأهلي في الفترة مابين 2005 حتى 2008.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سماكة: مانويل جوزية طالبني بـ "الذبح".. وكنت أخشى مواجهة وائل جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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