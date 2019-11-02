محمود عبد الحكيم: وقعت للزمالك والأهلي.. والخطيب هاتفني للرحيل عن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود عبد الحكيم، لاعب نادي الإعلاميين، إنه تلقى عروضًا كثيرة من الزمالك والأهلي خلال فترة لعبه بصفوف نادي بتروجت.

عبد الحكيم، أضاف خلال حلوله ضيفًا مساء يوم أمس الجمعة مع الإعلامي كريم رمزي بفضائية Time sport:"وقعت للزمالك أكثر من مرة ومرة للنادي الأهلي من قبل ولكن لم أتمكن من الرحيل عن بتروجت".

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وأشار صاحب الـ 41 عامًا، أنه تلقى عرضًا أخر للانضمام لصفوف الأهلي خلال تواجده بالنادي المصري، مضيفًا:"محمود الخطيب تواصل معي وأخبرني أنه سيتصل بكامل أبو علي لضمي ولكن لا أعلم ماذا حدث ولم أسعى للرحيل فكنت سعيدًا بالنادي".

ونوه لاعب الإعلاميين، إلى أنه لو عاد به الزمن لم يكن ليرحل عن صفوف فريق المصري ويختتم مشواره بالنادي البورسعيدي.

صاحب الـ 41 عامًا كان قد انتقل لصفوف المصري البورسعيدي موسم 2010/2011 قادمًا من نادي بتروجت.