تقارير: صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يحَل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه أستون فيلا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي بدون أي هزيمة وبـ28 نقطة، وفي المقابل يتواجد أستون فيلا في المركز الـ15 بـ11 نقطة.

وتحوم الشكوك حول النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، حول مشاركته في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام توتنهام في الجولة الماضية.

كان مصدر أكد لـ"الخليج 365" أن صلاح لم يتمكن من المشاركة في تدريبات أمس، الجمعة، رغم أن يورجن كلوب أدلى بتصريحات عن هذا الأمر في وقت سابق (طالع هنا).

ولكن العديد من الصحف في إنجلترا توقعت مشاركة الملك المصري بشكل أساسي في المباراة التي ستقام على ملعب "فيلا بارك" معقل نادي أستون فيلا.

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وفي حالة مشاركة صلاح فستشهد المباراة على أول لقاء بين محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا وزميلهم في المنتخب المصري.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون.

خط الوسط: فينالدوم - هيندرسون - تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.