تقارير: ريال مدريد يُفكر في بيع ماريانو وبراهيم دياز في الانتقالات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يُفكر في بيع الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.
ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق الإسباني يبحث عن إيجاد مخرج لماريانو وبراهيم لعدم تواجد مكان لهم في تشكيل الفريق.
ولم يشارك الثنائي الهجومي خلال هذا الموسم في أي مباراة بشكل أساسي، إلا أن براهيم دياز شارك لمدة 10 دقائق فقط في إحدى مباريات النادي الملكي.
أما عن ماريانو دياز فلم يدخل قائمة الفريق هذا الموسم سوى مرة واحدة ولكن زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي لم يعط له أي دقائق للمشاركة فيها.
وشددت الصحيفة الإسبانية أن خروج الثنائي في يناير المقبل، سيكون الحل الأفضل لهما وللنادي أيضاً.
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